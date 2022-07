Sem a demonstração do dano causado não é adequada a reparação pretendida, diz TJAM

O Tribunal do Amazonas, ao julgar o recurso de apelação proposto por Deivisson Rabelo Cordeiro contra o Bradesco, definiu que o direito à informação que é assegurado ao consumidor relaciona-se ao conhecimento adequado e claro acerca dos tipos de serviços que lhe seriam cobrados junto a abertura de conta corrente, quando se cuidar de instituição bancária, no caso o Apelado Bradesco. No entanto, para a caracterização do dano moral pedido há de ser expresso e demonstrado o sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que teria sido causado ao autor, o que não restou evidente nos autos do processo 0600521-70.2021.8.04.0001. Foi Relator Anselmo Chíxaro.

A normalidade, quando atingida em seu curso, por ato do fornecedor, deve interferir intensamente no psicológico da pessoa, vindo a causar sofrimento, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar e sua integridade psíquica, o que, aos olhos dos julgadores, não ficou patente nos autos.

Relatou-se que os valores indevidos que foram cobrados pelo Banco não alcançaram um montante de extrema significância no orçamento mensal do Apelado, assim, não se pode concluir por abalo a honra, sofrimento ou angústia que restassem aptos a serem considerados indenizáveis.

A conclusão é de que houve mero aborrecimento, vindo a decisão a fundamentar que entre a data do primeiro desconto, ocorrido em fevereiro do ano de 2015 restou bem distante da data em que o consumidor acenou para o Poder Judiciário, aos 05/01/2021, em extenso lapso temporal que desfaz qualquer alegação de necessária compensação por abalos psicológicos.

Leia o Acórdão :