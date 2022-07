Interposição de recursos em condenação penal deve obediência aos prazos processuais

Nos autos do processo penal nº 0000872-95.2021.8.04.0000, a Primeira Câmara Criminal do Amazonas esclareceu que o prazo para a interposição do recurso de apelação deve ser aquele descrito em lei, não podendo ultrapassar os 5 (cinco) dias para a sua interposição. Neste aspecto, o julgado afastou a incidência de erro material na contagem do prazo que fora perdido pela Recorrente Mercedes Preste Pires. Foi Relatora Vânia Maria Marques Marinho.

Cuidou-se, especificamente, de julgado em embargos de declaração criminal, não se acolhendo a tese de erro material, concluindo-se ser inadmissível a rediscussão da matéria, que, segundo o acórdão , tenha sido a verdadeira pretensão da embargante.

“Conforme consta nos autos originários, a DPE, conquanto tenha solicitado a retificação do prazo processual assinalado, cientificou-se da sentença penal condenatória em 10/08/2019. Logo, o termo ad quem, deu-se em 22/08/2019, tendo sido interposto o apelo somente em 01 de setembro daquele ano”.