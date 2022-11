São Paulo abre 1.100 vagas para Políciais Penais via Concurso Público

O Estado de São Paulo vai contratar 1.100 policiais penais via ingresso no serviço público por meio de concurso. O edital foi autorizado pelo governo no dia de hoje, sábado, e foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

A previsão é que o certame ocorra no segundo semestre de 2023. O salário oferecido para aqueles que ingressarem na carreira é de R$ 3.515,72 e mais adicional de insalubridade, de R$ 785,67, que eleva a remuneração para R$ 4.301,39. A ideia é que os concursados aprovados sejam nomeados, após procedimentos regulares, e se somem aos quase 3.000 servidores nomeados para a SAP- Secretaria de Administração Penitenciária.

A carreira de policial penal, em São Paulo foi criada neste ano, após aprovação de PEC na Assembleia Legislativa. A Polícia Penal é vinculada à SAP e seus agentes terão os benefícios e as garantias jurídicas dos atuais policiais.