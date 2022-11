Sabatina de indicados ao Superior Tribunal de Justiça deve ocorrer nesta semana

Encontra-se programado para o dia de amanhã- terça-feira- a sabatina de dois indicados a vagas do Superior Tribunal de Justiça. Os candidatos a ministros do STJ são o desembargador federal Messod Azulay Neto, do TRF² e o também desembargador federal Paulo Sérgio Domingues do TRF³. Havia uma manobra para que essa sabatina ocorresse somente em 2023, porém, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco se comprometeu com a realização do ato ainda neste ano.

Os nomes dos Desembargadores para ocuparem duas vagas de Ministros abertas no STJ há mais de um ano foi uma escolha do presidente Jair Bolsonaro. Houve o interesse de pessoas ligadas a outros nomes que essa sabatina fosse adiada para a nomeação recair no próximo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

Os dois desembargadores são magistrados de carreira e foram escolhidos pelo pleno do STJ em eleição secreta no último mês de agosto. Os nomes foram encaminhados ao presidente Jair Bolsonaro, que os indicou. A indicação, no entanto, impõe que os juízes passem por uma sabatina no Senado Federal para serem confirmados.

Havia o interesse de outros escolhidos pelo STJ em adiar esse ato, mas prevaleceu o bom senso, e uma articulação política entre Rodrigo Pacheco e David Alcolumbre, com outros parlamentares, irá permitir que esse processo tenha um breve encerramento.