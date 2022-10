RJ: Justiça impõe preventiva de influenciador acusado assediar adolescente em banheiro de shopping

O juiz Rafael de Almeida Rezende, em audiência de custódia realizada na última sexta-feira (7/10) no presídio de Benfica, converteu a prisão em flagrante em preventiva de Luciano Dias Pereira, influenciador digital acusado de estupro de vulnerável por um adolescente de 13 anos em um banheiro do Norte Shopping, no Cachambi, na Zona Norte do Rio.

O caso aconteceu na última quarta-feira (5/10). Segundo a vítima, o acusado teria tocada nas suas partes íntimas enquanto estava no mictório. O adolescente empurrou Luciano e chamou os seguranças do shopping. O processo corre em segredo de justiça.

Com informações do TJ-RJ