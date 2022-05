Reunião de Diretora-Geral com Chefes de Cartório define ações para Eleições 2022

A Diretora-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Melissa Lavareda, reuniu, ontem (25/06), os Chefes dos Cartórios Eleitorais para dar início aos preparativos para eleições 2022. A reunião foi, principalmente, voltada a ouvir sugestões sobre como a Administração do TRE-AM pode atuar para dar o suporte necessário para organização do pleito pelos Cartórios Eleitorais.

Um dos assuntos em pauta foi a necessidade de funcionamento dos Cartórios, em horários alternativos, para convocar mesários voluntários que, devido suas atividades durante a semana, não conseguem atender seus celulares.

Outros tópicos também foram acolhidos pela Diretora, que, junto com a Secretária de Gestão de Pessoas, Evelyn Makarem, do Secretário de Tecnologia da Informação, Ivan Carneiro, da Secretária de Administração e Orçamento em exercício, Bárbara Tavares, e do Secretário Judiciário em exercício, William David, propuseram soluções para algumas das questões apresentadas.

Juntos, todos se comprometeram a desenvolver ações para que o Tribunal realize eleições eficientes e dinâmicas, buscando fortalecer, sempre, o processo democrático brasileiro.

Fonte: Asscom TRE-AM