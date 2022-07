Resultado preliminar do concurso dos Bombeiros no Amazonas é divulgado; veja lista

Manaus/AM – A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou, nesta quinta-feira (14), o resultado preliminar das provas discursivas do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

As provas de redação e discursiva da 2ª etapa foram aplicadas no dia 21 de maio. O certame oferece 53 vagas para 2º tenente bombeiro militar de nível superior, e 400 vagas para soldado bombeiro militar de nível médio.

De acordo com o cronograma da FGV, o resultado definitivo da prova discursiva será divulgado no dia 5 de agosto.

Confira a lista