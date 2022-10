Resultado final do concurso público do TJDFT é divulgado

A Fundação Getulio Vargas (FGV) publicou, nesta quinta-feira, 27/10, o resultado final do concurso público para provimento de vagas nos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário e formação de cadastro de reserva.

Regido pelo Edital n. 1/2022, o certame teve as provas realizadas no dia 29 de maio, e terá validade de dois anos, prorrogável por igual período. O concurso visa o preenchimento de 88 vagas de Analista Judiciário e 24 vagas de Técnico Judiciário do TJDFT, com respeito ao percentual mínimo de 5% das vagas para candidatos com deficiência e o percentual de 20% aos candidatos que se autodeclararam negros, conforme legislação pertinente.

O próximo passo é a homologação que foi enviada à publicação no Diário Oficial da União (DOU). Com informações do TJDFT

Confira o resultado