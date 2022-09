Relator do Orçamento diz que terá atenção com reajuste dos servidores

O Senador Marcelo Castro, do MDB/PI, relator geral do Orçamento, firmou que não medirá esforços para que os servidores públicos do Poder Executivo obtenham reajuste equivalente aos percentuais previstos para os servidores do Poder Judiciário. O Senador relembrou que o STF aprovou reajuste de 18% para os servidores do Judiciário que será pago em dois anos.

“Vamos trabalhar para que não fique uma situação em que servidores com salários mais elevados tenham reajuste maior que os do Executivo, que tradicionalmente ganham menos”, firmou Castro que é aliado político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Castro entende que os servidores do Poder Executivo possam ter reajuste próximo do Judiciário. Para o Senador o aumento do funcionalismo público é um “grande problema” a ser enfrentado durante a tramitação da proposta, mas promete esforço para “equacionar esse problema”.

A proposta de reajuste de 18% para os servidores foi apresentada pelo Ministro Luiz Fux, do STF. A conta porém, desconsidera o efeito cascata provocado sobre outras carreiras, que também exigem reajustes. Daí a ponderação do Senador Castro em relação aos servidores do executivo, que têm proposta orçamentada de reajuste de menos de 5% para o ano vindouro.