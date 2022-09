Promotoria denuncia médico acusado de cometer abusos contra pacientes em Presidente Prudente – SP

Na sexta-feira (23/9), a Promotoria de Justiça de Presidente Prudente denunciou por violação sexual mediante fraude um médico que abusou de duas pacientes durante consultas realizadas em uma clínica da cidade. Os crimes ocorreram em abril de 2021 e julho deste ano.

Segundo os autos, o homem agiu em ambas as ocasiões de maneira muito similar, durante consultas de retorno agendadas após a realização de cirurgias plásticas. Nos dois casos, ele aproveitou-se do fato de ficar sozinho com as vítimas para sugerir procedimentos destinados ao aumento da libido e da sensibilidade sexual, consistentes da aplicação de substâncias nas partes íntimas. Com o intuito de demonstrar o suposto procedimento, o médico passava a estimular a região genital das pacientes.

O crime de violação sexual mediante fraude prevê pena de dois a seis anos de reclusão.

Fonte: Asscom MP-SP