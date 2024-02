Projeto assegura direito de consumidor levar água a eventos

A proposta altera o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990) para permitir que as pessoas entrem com água potável nos estabelecimentos comerciais, casas ou ambientes de festas e espetáculos. O texto também prevê que todos esses ambientes ofereçam água gratuita.

“Estamos a tratar de uma medida que oferece concretude a um direito humano dos mais básicos e que cujo argumento de onerosidade desafiamos”, afirma Kajuru na justificativa.

Em novembro de 2023, a universitária Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, morreu após passar mal em um show da cantora americana Taylor Swift, para cerca de 60 mil pessoas, no Rio de Janeiro. A causa da morte foi confirmada como exaustão térmica. Fãs acusaram a organização do evento de impedir o acesso do público ao estádio com garrafas d’água em um dia com temperatura que chegou a 40º C.