Procurador que agrediu Chefe em expediente, ainda que preso, continua a receber salários

O fato de o servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração Pública a proceder a descontos em seus proventos. O enunciado é do Supremo Tribunal Federal. Desta maneira, Demétrius Oliveira de Macedo continuará a receber seus salários, mesmo estando preventivamente preso por ter agredido a Procuradora Geral de Registros, em São Paulo.

O Procurador do Município de Vale do Ribeira, continua preso preventivamente, por ter, no dia 23 de junho deste ano agredido sua Chefe e responde, desde então, a ações penais pelas acusações de tentativa de feminicídio, injúria e coação no curso do processo. Tendo cometido agressões contra a sua Chefe, a Procuradora de Registro do Município, Gabriela Samadello Monteiro, o Ministério Público obteve provimento em pedido de prisão preventiva, decretada judicialmente.

Ainda que nessas circunstâncias, o agressor voltou a receber o salário de R$ 6,3 mil reais, por ser do quadro de procuradores do Município do Vale do Ribeira, em São Paulo. Esses vencimentos serão mantidos até que sobrevenha decisão da comissão do processo administrativo disciplinar ao qual, na esfera da administração, o servidor responde pelos atos ilícitos praticados. Demétrius se encontra respondendo a processo tanto na esfera judicial quanto na administrativa.