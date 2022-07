Processo Seletivo de Estágio para Direito e outros cursos tem edital da Semad/Manaus

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Manaus fez publicar o Edital 02/2022- Simplificado e deu conhecimento da realização de Processo Seletivo por meio de Coeficiente de Notas que tem por objetivo a contratação de estagiários em convênio com o Ciee – Centro de Integração Empresa Escola. Essa seleção é destinada à contração de estagiários estudantes de nível superior em direito e em diversos cursos.

As oportunidades são disponibilizadas para os cursos e suas áreas de atuação. Aos cursos de arquivologia e administração estão reservadas as vagas administrativas. No setor jurídico é exigido o curso de direito. Há também chances de contratação para as áreas de meio ambiente e sustentabilidade, estas reservadas para o curso de engenharia ambiental. Há, ainda, vagas para o curso de pedagogia e projetos.

O edital exige que o candidato esteja regulamente matriculado e com frequência efetiva a partir do segundo semestre de cursos de nível superior, conforme a respectiva vaga pleiteada. Importa destacar que, para as vagas de pedagogia, é necessário que o candidato esteja matriculado a partir do terceiro semestre. Na contratação, o candidato ganhará uma bolsa-auxílio conjuntamente com o auxílio transporte.

As inscrições serão na modalidade eletrônica e estarão disponíveis a partir do dia 27 de julho próximo até as 12 horas do dia 11 de agosto de 2022, por meio do site Ciee. Poderão participar estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva, desde que o curso seja reconhecido pelo Ministério da Educação.



Veja o edital