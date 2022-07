Prevenção do Câncer de Laringe é incentivada pela Lei sancionada por Jair Bolsonaro

Entrou em vigor a Lei 14.415/2022, que instituiu o Dia Nacional do laringectomizado, a ser celebrado anualmente, no dia 11 de agosto. Nessa data, deverão ser efetivadas ações relacionadas à detecção do câncer de laringe em todo o território brasileiro. O câncer de laringe ocorre predominantemente em homens acima de 40 anos e é um dos mais comuns entre os que atingem a região da cabeça e do pescoço.

“Fica instituído o Dia Nacional do Laringectomizado, a ser celebrado, anualmente, no dia 11 de agosto, em todo o território nacional, quando serão efetivadas ações relacionadas à detecção precoce do câncer de laringe”, dispõe o Artigo 1º da Lei 14.415, que se encontra sancionada.

A laringetcomia é a remoção total ou parcial da laringe, provocada geralmente pelo câncer. O intuito da criação do Dia Nacional do Laringectomizado é promover ações que efetivem a detectação precoce do câncer de laringe em pessoas de todo o território nacional. A iniciativa foi da Senadora Zenaide Maia , do Pros-RN;