Presidente do TCE-AM participa de posse de novos defensores públicos do Amazonas

Em um evento popular, a Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) deu posse a 15 ​ ​ novos ​ defensores. O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, participou do evento que aconteceu na manhã desta quinta-feira (28), no Centro de Manaus.