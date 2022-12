Polícia Federal recomenda que Lula use colete a prova de bala em sua posse no dia de amanhã

A posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva marcada para amanhã, dia 1º de janeiro tem a recomendação da Polícia Federal para que se exercite prevenção contra atos terroristas. Desta forma, a PF recomendou a Lula e sua equipe que o futuro presidente vista um colete à prova de bala e faça uso de um carro blindado, no lugar do tradicional Rolls-Royce, em desfile pela Esplanada dos Ministérios.

Brasília não tem mais espaço hoteleiro, todos os hotéis estão ocupados e ainda há previsão para que mais de 300 mil pessoas se desloquem até o Distrito Federal. A programação prevê que a solenidade se arraste com os simpatizantes de Lula em comemorações até a madrugada da próxima segunda feira.

O monitoramento de Brasília é realizado com base em alta tecnologia, com câmeras de vídeos e drones e com um volume grade de policiamento. A maior concentração será na Esplanada, onde se apresentará o Festival do Futuro, com dezenas de shows que começam as 11 horas de amanhã e seguem até a madrugada de segunda feira.

As recomendações da Polícia Federal, ás quais Lula impõe resistência, dá-se na razão dos episódios de violência que marcaram Brasília desde a véspera do Natal. Ainda há atos de vandalismo na capital federal, com discursos extremistas.