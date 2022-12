Polícia Federal deflagra ‘Operação Ópia’ em Mato Grosso e apreende armas

A Polícia Federal desencadeou neste sábado a Operação Ópia em Mato Grosso do Sul, para combater o comércio ilegal de armas e munições de grosso calibre. As armas teriam sido desviadas de possíveis CACs- Caçador, Atirador e Colecionador. Nomes de laranjas estão implicados, pois escondem os verdadeiros donos dos armamentos, que podem ser integrantes de organizações criminosas.

A operação da Polícia Federal decorreu como consequência de uma prisão em flagrante delito que ocorreu no dia 04 de outubro deste ano, em que um CAC foi surpreendido com armas não autorizadas, dentre elas, um fuzil que estava com numeração raspada. Há fortes indícios de que as armas apreendidas teriam como destino uma quadrilha especializada em assaltos à bancos. Investigações da Polícia Federal também miram em outros Estados da Federação, todas voltadas para a apuração das irregularidades dos CAC´s.

No dia de hoje, as operações da Federal se limitam em endereços de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e em Maracaju, interior do Estado. Durantes as diligências foram apreendidos aproximadamente R$ 194, 3 mil e uma pistola Glock, calibre 8 mm, equipada com kit rajada. Diligências estão sendo efetuadas.