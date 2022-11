PMs devem ter primeiros-socorros logo na formação, aprova CAS

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou ontem (29) o projeto para incluir aulas de primeiros-socorros na formação dos policiais militares de todo o país (PL 3521/2019). O parecer pela aprovação foi do senador Alessandro Vieira (PSDB-SE), e segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Pelo PL 3521/2019, os cursos de formação de soldados das Polícias Militares deverão oferecer disciplina de procedimentos básicos de primeiros-socorros. A ideia é que os PMs sejam habilitados para realizar atendimentos simples de cidadãos acidentados enquanto aguardam pelo atendimento médico.

Coube à senadora Nilda Gondim (MDB-PB) apresentar o relatório. Ela explicou que o objetivo é dar maior agilidade ao atendimento às vítimas de acidentes;

— Na maioria dos casos, é o PM quem primeiro chega ao local e quem primeiro toma conhecimento das condições físicas das vítimas de mal súbito, agressões, acidentes ou mesmo disparos de armas de fogo. Nessas situações, a qualidade e presteza do primeiro atendimento se constitui em fator essencial à preservação da vida, a uma recuperação mais rápida e livre de sequelas. O conhecimento por agentes da segurança pública sobre princípios de primeiros socorros é útil para aumentar a velocidade com que as primeiras medidas são instituídas, o que tem impacto para um desfecho favorável em muitas situações de perigo à vida ou ao bem-estar dos brasileiros – afirmou Nilda.

Fonte: Agência Senado