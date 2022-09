Pleno do TRT-11 vai eleger dirigentes do biênio 2022/2024 no dia 23 de setembro

A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT-11), desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes, convocou os desembargadores para a sessão extraordinária do Pleno no próximo dia 23 de setembro, às 9h. A pauta é a eleição dos novos dirigentes, composição dos órgãos julgadores e das comissões no biênio 2022/2024.

A eleição ocorre na segunda quinzena do mês de setembro, conforme definido no art. 15, § 1º do Regimento Interno .Os eleitos tomarão posse e entrarão em exercício no dia 15 de dezembro. O edital de convocação foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) do último dia 8 de setembro. A sessão será realizada no formato híbrido com transmissão no YouTube.

Além da Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria, os quais são cargos de direção do Tribunal, a eleição inclui a Ouvidoria, a Escola Judicial e o Centro de Memória. A composição das duas Seções Especializadas e das três Turmas Recursais também será definida na sessão extraordinária.

Fonte: Asscom TRT-11