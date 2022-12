‘Personal Trainer’ e ‘golpista fitness’ repete fraude com Pix e finda presa em flagrante

Uma jovem, Andrea Zaude, de 35 anos, conhecida nas redes sociais por ostentar fotos sensuais, com demonstração de beleza e fartura, dedicava-se ocultamente à práticas criminosas, aplicando golpes e obtendo rendimentos ilícitos em São Paulo. Um dos métodos utilizados pela golpista consistiu na compra com pagamentos falsos via Pix. Luxo, riqueza, e ostentação, associados à divulgação de seu corpo foram trocados no dia de hoje por imagens de sua prisão. Evidenciou-se que muitas conquistas de Andrea tenham sido obtidas com os golpes praticados. A vítima do dia de hoje, uma joalheria já havia sofrido outros golpes da ‘mulher fitness’, que não se consumou com a ação da empresária, dona da joalheria, que detectou a fraude pela consistência do método criminoso.

Andrea foi presa no dia de hoje quando tentava dar mais um golpe, e coincidentemente, no Shopping em São Paulo. Os seguranças reconheceram Andrea e tentaram detê-la, mas ela fugiu com o carro que havia deixado no estacionamento. Nas cercanias do estabelecimento a Polícia, que foi acionada, deu voz de prisão em flagrante.

Ocorre que os estragos causados pela jovem foram enormes. Antes de ser presa, tentando se evadir, a jovem atropelou um segurança, bateu em outros automóveis e quebrou a perna em dois lugares, sendo conduzida nestas circunstâncias a um pronto socorro.