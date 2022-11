‘Operação Peita’ da Polícia Federal é deflagrada nesta sexta feira, dia 11 de novembro

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta feira, dia 11 de novembro, a Operação Peita que investiga funcionários públicos do CARF- Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda. A operação apura um possível esquema de corrupção no Conselho e que pode revelar a participação de advogados e conselheiros.

O CARF- é um órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Fazenda que tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial que versem a aplicação de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.

A investigação tem como base uma colaboração premiada firmado por um dos investigados. Teriam sido apresentadas evidências sobre corrupção e tráfico de influência face a atuação de um advogado que, inclusive, teria recebido um pagamento de R$ 350.00 com o fim de influenciar no julgamento de processos do órgão. Mandados estão sendo cumpridos em São Paulo.