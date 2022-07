OAB de Mato Grosso exclui advogado acusado de falsificação de decisões judiciais

Depois de 09(nove) anos preso pela acusação de ter falsificado decisões judiciais no Estado de Mato Grosso do Sul, o advogado Kleber Sanches foi expulso da Seccional onde teve o registro de sua inscrição, por decisão do Tribunal de Ética e Disciplina. Como se cuida de decisão administrativa, fica assegurado ao causídico o exercício de recursos administrativos e judiciais contra o ato de expulsão.

O ato administrativo foi motivo no vetor jurídico de que a conduta do advogado correspondeu a um atentado à dignidade da advocacia em acentuado grau de nocividade. Os fatos que deram causa ao procedimento se iniciou com a notícia de que o causídico teria produzido ou usado documentos ilegítimos consistentes na falsificação de decisão judicial que, em seu conteúdo, teve o fim de liberar dois veículos apreendidos pelo Departamento Estadual de Transito do Estado de Mato Grosso do Sul.

Ao depois, em seu escritório, o advogado teve, por mandado de busca a apreensão de dezenas de decisões judiciais falsas, com assinaturas de juízes do Estado, razão de também responder a processos por falsidade ideológica, além do crime de obter vantagem ilícita por meio de fraudes.