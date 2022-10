O Debate será hoje na Globo entre o tudo ou nada de Bolsonaro, e Lula querendo usar melhor o tempo

Hoje, sexta-feira, às 21:30 horas ocorrerá o debate presidencial na Rede Globo de Televisão, e as campanhas dos presidenciáveis estão tratando o tema como o principal fato político antes da eleição do próximo domingo, dia 30. Haverá um enfrentamento direto entre Luís Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Até então, o único debate que ocorreu, depois do primeiro turno foi o da Band, onde Lula saiu com a preocupação de que não tenha bem administrado o tempo, ao passo que seu adversário político teria sido mais habilidoso quanto a essa administração.

Alguns debates presidenciais no segundo turno foram cancelados devido ao não comparecimento de Lula, como se deu no SBT, onde Bolsonaro foi entrevistado e registrou que estava sentindo falta do adversário político. Lula, anteriormente, também não compareceu ao debate da Record. Hoje à noite virá o debate da Globo.

Ambas as campanhas, seja a de Lula ou a de Bolsonaro tratam o debate presidencial de hoje como o principal fato político antes do segundo turno e investem os esforços na preparação de seus candidatos para o enfrentamento direto. Bolsonaro aposta no tudo ou nada, e quer a reviravolta das pesquisas, onde Lula aparece com uma diferença de vantagem a seu favor. Lula, por seu turno, tem a orientação para melhor administrar o seu tempo, para não escorregar e manter a liderança conquistada no primeiro turno.

O encontro entre os presidenciáveis terá a mediação do jornalista Willian Bonner, e encerrará o último debate entre o petista Lula , candidato à presidência e o atual presidente, candidato à reeleição. No total haverá cinco blocos com diferentes formatos. O primeiro e o terceiro serão de temas livres, com duração de 30 minutos. Cada candidato terá 15 minutos. É onde Lula tem recomendação para melhor usar esse tempo, haja a incidência de réplicas e tréplicas permitidas. Bolsonaro partirá para o tudo ou nada e pode aproveitar o fato, antecedente, de que Lula não fez nada do que treinou para o debate da Band.