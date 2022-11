Novo desembargador federal do TRF1 tomou posse na segunda-feira (7)

O juiz federal Pedro Braga Filho, titular da 19ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia (SJBA), foi empossado na segunda-feira, 7 de novembro, no cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

O magistrado Pedro Braga Filho foi promovido pelo critério de antiguidade na vaga aberta com a remoção da desembargadora federal Mônica Sifuentes para o TRF6. O decreto de nomeação foi assinado pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e publicado no Diário Oficial da União no dia 19 de outubro.

Carreira – Natural de Salvador/BA, Pedro Braga Filho graduou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia em 18/08/1978 e obteve o título de mestre em Direito Econômico pela mesma instituição de ensino, com diploma expedido em 21/09/1998.

No cargo de juiz federal substituto, ingressou na Justiça Federal em 10/08/1992, exerceu a titularidade plena das 1ª e 2ª Varas da Seção Judiciária do Piauí e respondeu pela Diretoria do Foro de 1992 a 1993.

Na 1ª Vara da SJBA atuou como substituto e como juiz federal de 1993 a 2010. Durante esse período foi diretor do foro da SJBA de 1996 a 1997; membro da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária da Bahia de 2007 a 2008; e presidente da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária da Bahia de 2008 a 2010. Com informações do TRF1