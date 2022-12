Nova condenação de João de Deus somam penas que juntas perfazem 223 anos de cadeia

O Juiz Marcos Boetchat Lopes Filho, da Comarca de Abadiânia, condenou a 109 anos e 11 meses de reclusão o médium João de Deus por crimes sexuais. João responde a três processos pela prática de crimes contra a liberdade sexual onde também se lhe impôs o pagamento de indenizações por danos morais de até R$ 100 mil reais às vítimas. Ainda cabe recurso, e a defesa articula a interposição em favor do acusado. O juiz, apesar da quantidade da pena, flexibilizou sua decisão, e permitiu que João de Deus deverá permanecer em prisão domiciliar. As penas se somam a processos anteriores, que juntas, perfazem mais de 200 anos de prisão.

As condenações contra o médium estão assim especificadas no processo : Crimes sexuais contra cinco vitimas a pena de 51 anos e 9 meses de reclusão em regime inicialmente fechado por crimes entre 2010 e 2016. Crimes sexuais contra três vítimas: 16 anos e 10 meses de reclusão em regime inicialmente fechado por crimes entre 2011 e 2013. Crimes sexuais contra cinco vítimas: 41 anos e 04 meses de reclusão em regime inicialmente fechado por crimes entre 2010 e 2015.

Como o médium já havia sido condenado em outros processos, as penas de João de Deus somam mais de 223 anos e três meses de detenção. João de Deus foi preso pela primeira vez em 16 de dezembro de 2018, depois que algumas mulheres o denunciaram por abuso sexual no dia 07 de dezembro daquele ano. Em março de 2020 João de Deus deixou a cadeia e para para a prisão domiciliar, em Anápolis, voltando para o presídio em agosto de 2021. No mês seguinte, ele voltou para para o regime domiciliar, onde segue preso. Há mais 07 ações penais em curso pela mesma matéria contra João de Deus e vítimas diferentes.