Música ‘Vou festejar’ de Beth Carvalho, usada por Bolsonaristas, motiva promessa de processo

Após a canção “Vou Festejar”, na voz de Beth Carvalho, ser usada em vídeo divulgado pelo Ministro Fábio Faria no Instagram, a filha da cantora, Luana Carvalho, se pronunciou. Luana afirmou que irá à Justiça contra o uso das músicas da mãe utilizada em vídeos bolsonaristas.

A composição do sambista Jorge Aragão ficou eternizada na voz da cantora Beth Carvalho, e foi usada em uma peça divulgada pelo ministro onde há imagens do presidente Jair Bolsonaro associadas às manifestações de 7 de setembro. O vídeo, com a música, é utilizado a favor da reeleição de Bolsonaro.

Luana Carvalho não admite que a voz de Beth Carvalho seja usada para promover os referidos vídeos, com a manifestação da filha da cantora pelas redes sociais, firmando que vai processar por entender que o fato se constitui desrespeito.

Beth Carvalho, que morreu em 2019, sempre foi simpatizante e apoiadora de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e teve posicionamentos contra o impeachment da ex-presidente Dilma Roussef, tendo participado de manifestações que defendiam Lula quando esteve preso pela operação Lava Jato.