Multirreincidente tem preventiva decretada após furto em salão de beleza

A Vara Criminal da comarca de Curitibanos, na Serra, converteu em preventiva a prisão em flagrante de um homem após furto em um salão de beleza da cidade. O homem, que é multirreincidente, passou por audiência de custódia nesta semana (30/01). O juízo considerou a presença do risco real da reiteração criminosa, ao levar em consideração os antecedentes criminais do conduzido para fundamentar a decisão.

Consta no boletim de ocorrência que, depois de quebrar a porta de vidro para entrar no estabelecimento e furtar diversos objetos, o homem foi detido por populares na rua. Um comparsa conseguiu fugir. A polícia foi acionada e os objetos recuperados. Os fatos ocorreram no começo da manhã de ontem, terça-feira, por volta das 5h20min.

O indiciado ostenta condenações criminais pretéritas por crimes patrimoniais, além de diversas outras ações penais em andamento e gozava do benefício do livramento condicional. Por conta disso, o juízo entendeu que a prisão se mostra como medida adequada e necessária para acautelamento da ordem pública, dado o evidente risco de reiteração delitiva. Na decisão, a unidade também decretou a prisão preventiva do outro envolvido no fato, que segue foragido, mas agora com mandado em aberto para ser cumprido.

Com informações do TJ-SC