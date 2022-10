MPSP obtém prisão preventiva de homem por atropelamento de cachorro em São Paulo

Neste sábado (1º/10) e após pedido apresentado pelo Ministério Público, a Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante do homem que atropelou e matou um cachorro na zona leste de São Paulo. O crime ocorreu na última sexta-feira.

Vídeo mostra o acusado parando o veículo a uma distância de 20 a 30 metros do cachorro, que estava deitado no solo. O homem espera 20 segundos antes de ir em direção ao animal e parar o veículo ao lado dele. Depois, recua em marcha à ré para virar o veículo e passar com a roda direita sobre o cão. Depois disso, o indiciado deixou o local sem prestar socorro.

Na decisão, o Poder Judiciário considerou haver a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de maus-tratos a animais, de acordo com a Lei 9.605/1998.

Fonte: Asscom MPSP