MPF divulga aprovados para 2ª fase de processo seletivo para assessor

O Ministério Público Federal do Amazonas divulgou ontem (20) os candidatos selecionados para segunda fase do processo seletivo para preenchimento de uma vaga para o cargo em comissão assessor nível 2 (CC-2). Ao todo, foram selecionados 15 candidatos para próxima fase. Eles receberão uma ligação e um e-mail com as orientações e cronograma de atividades. Mais de 500 currículos foram analisados.

O processo seletivo prevê que o bacharel em direito selecionado atue no 14º Ofício da Procuradoria da República no Amazonas (PR/AM), que trata de assuntos relacionados aos direitos do cidadão, conflitos fundiários e direito do consumidor, em Manaus.

A segunda fase será composta por entrevista pessoal e aplicação de prova escrita. Na entrevista, além de eventual detalhamento das informações contidas no currículo, serão observados: fluência verbal e escrita, iniciativa, postura, facilidade de relacionamento, capacidade de trabalho em equipe, conhecimento de internet, correio eletrônico, sistemas operacionais, editor de textos, planilhas e apresentação.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, dentro do período de funcionamento da PR/AM, em horário a ser definido com a chefia imediata. A remuneração para o cargo é de R$ 4.962,19, com o acréscimo de outros benefícios previstos em lei.

Atribuições do cargo – Ao candidato selecionado, poderá ser solicitada qualquer atividade inerente ao cargo de bacharel em Direito, especialmente: minutas de peças jurídicas, administrativas e despachos em procedimentos extrajudiciais e processos judiciais; cumprimento de diligências em procedimentos extrajudiciais; auxílio geral ao membro em questões administrativas e organizacionais (produção de relatórios, de planos de trabalho, etc); fiscalização e orientação de estagiários.