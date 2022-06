MP reinaugura sede da Promotoria de Justiça em Novo Airão-AM

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) reinaugura sua sede no Município de Novo Airão hoje (2/6). As obras de reforma e melhoria visam garantir a segurança e a acessibilidade da Promotoria de Justiça de Novo Airão e fazem parte do plano de reestruturação das unidades do MPAM no interior do Amazonas.

“A atuação do Ministério Público no interior do Estado garante estrutura e ambiente de trabalho aos servidores da Promotoria de Justiça de Novo Airão, para que os serviços prestados aos munícipes alcancem – plenamente – as necessidades locais. Entendemos os desafios da realidade enfrentada, e isso reforça a nossa responsabilidade e compromisso para a concretização de medidas que, de fato, promovam o Direito e o acesso à Justiça a todos os amazonenses”, disse o Procurador-Geral.

A sede da promotoria de Justiça apresentava alguns problemas de infraestrutura que demandavam intervenções de reforma e instalação de melhorias. “A instalação de equipamentos de acessibilidade, produção de energia e de segurança, de fato, beneficiam toda a equipe que trabalha no local e, mais ainda, a população. Agora, podemos dizer que Novo Airão dispõe de um prédio mais confortável e seguro para o atendimento da população e execução dos serviços ministeriais prestados aos moradores do Município”, avaliou o Promotor de Justiça João Ribeiro Guimarães Netto.

Fonte: Asscom MPAM