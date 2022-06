MP investiga show de R$ 380 mil de Simone em Simaria no Rio Grande do Sul

O show de Simone e Simaria na Festa da Gila e do Queijo Artesanal, em Bom Jesus, no dia 15 de julho será investigado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. A contratação custará R$ 380 mil.

A prefeitura de Bom Jesus afirmou que o pagamento do cachê não será feito com ‘orçamento municipal’. E que a venda dos ingressos, que vão custar entre R$ 60 e R$250, deve cobrir os gastos dos artistas.

A contratação de artistas em cidades pequenas vem se tornado assunto nas redes sociais e dividindo opiniões.