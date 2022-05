MP ajuíza Ação Civil para obrigar Estado a melhorar estrutura da PM em Lábrea

Manaus/AM – O Ministério Público do Amazonas (MPAM) ajuizou Ação Civil Pública (ACP), com tutela de urgência, para obrigar o Estado do Amazonas a promover melhorias estruturais e de pessoal na 4ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), no município de Lábrea. A Ação foi proposta pelo Promotor de Justiça Sylvio Henrique Lorena Duque Estrada, titular da 1ª Promotoria de Justiça, nesta segunda-feira (16).

“A Polícia Militar em Lábrea é atuante na defesa dos interesses da sociedade e merece ser dotada de estrutura física, armamento e número de profissionais adequados, a fim de que o policial possa exercer as suas funções de maneira plena e em segurança. Por meio da ação, busca-se a construção do quartel da 4ª CIPM, o aumento do número do efetivo para 55 policiais, a disponibilização de 12 viaturas e a implementação de sistema de radiocomunicação”, informou o Promotor de Justiça.

A ACP foi apresentada após investigação que durou três anos, tendo sido realizadas diversas inspeções na sede da Polícia Militar no Município e verificadas as suas necessidades de estrutura e de pessoal.