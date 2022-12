Mourão firma ser hora de se aceitar a vitória de Lula e se há vícios no ‘jogo’ é do STF

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, senador eleito pelo Republicanos do Rio Grande do Sul, manifestou-se no sentido de que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, do PL, devem aceitar a vitória do futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Se há vícios nesse jogo é da Suprema Corte, disse Mourão, que também afastou a hipótese de intervenção militar.

“Está chegada a hora de as pessoas compreenderem que ele foi eleito e agora tem de governar”, firmou Mourão, que, embora tenha defendido as manifestações, por ser uma demonstração de inconformismo com o processo eleitoral, importa que se permita a governabilidade no país com aceitação de que Lula possa governar.

Segundo Mourão, “o principal vício ocorreu com a Suprema Corte que simplesmente anulou todos os processos aos quais o ex-presidente Lula foi submetido, julgado e condenado. É algo que, na minha visão, foi uma manobra jurídica que permitiu o ex-presidente voltasse ao jogo”, disse o atual vice, em entrevista ao site Gaz, do Rio Grande do Sul.

Sobre intervenção militar, Mourão disse que seja um movimento que não pode acontecer porque as consequências para a população seriam ruins. Ademais não há liberdade de manobra para ação que a Constituição não preveja, afora sanções que poderiam advir sobre o país, como a desvalorização da moeda, aumento de juros, com uma situação bastante difícil, registrou o atual vice da presidência da República.