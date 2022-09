Moraes rejeita pedido para deixar relatoria de processo que investiga Bolsonaro

A Procuradoria Geral da República (PGR) teve pedido rejeitado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que ele se não fosse mais o relator do processo que investiga as declarações feitas durante transmissão ao vivo pelas redes sociais de Bolsonaro, em outubro de 2021, de que a vacina contra a Covid-19 provoca Aids.

Na petição, a PGR argumentou que a responsabilidade pela relatoria de outros processos era do ministro Luís Roberto Barroso. Moraes não atendeu a solicitação e ainda determinou que a PGR se manifeste sobre pedido da Polícia Federal para indiciar Bolsonaro por incitação ao crime.

Segundo o relatório da Polícia Federal, a apuração já encontra indícios de que Bolsonaro tenha cometido crime. Após pedido da PF, Alexandre prorrogou as investigações por mais 60 dias.