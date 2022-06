Ministro Dias Toffoli receberá ‘Medalha do Mérito Judiciário do Amazonas’

Manaus/AM – O ministro José Antônio Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), receberá a “Medalha do Mérito Judiciário do Amazonas”, nesta sexta-feira (3), do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). Além de Toffoli, o Conselho da Ordem divulgou três nomes nas portarias de homenagem, no Diário da Justiça Eletrônico no dia 19 de maio.

A Medalha tem como objetivo laurear membros da magistratura que se destacaram no exercício de seus deveres constitucionais, cultura jurídica e produtividade, e pessoas que tenham se destacado pela notoriedade do saber jurídico e serviços relevantes prestados à Justiça estadual.

Além do ministro do STF, Dias Toffoli, Renata Gil de Alcantara Videira, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), no grau Grande Mérito, será homenageada na sexta-feira (3).

Na próxima quinta-feira (9), serão homenageados Jeibson dos Santos Justiniano, tabelião do Cartório do 5.º Ofício de Notas da Comarca de Manaus, na categoria Mérito Especial; e para César Aleluia da Silva, servidor e assessor jurídico de Desembargador deste Poder, e Rayza Bezerra Conde, servidora e chefe de gabinete de Desembargador deste Poder, no grau Mérito.

O ministro Toffoli também receberá o título de cidadão amazonense, na Assembleia Legislativa do Estado (Amazonas).