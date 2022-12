Messod Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues tomam posse no STJ nesta terça-feira (6)

Em sessão solene marcada para esta terça-feira (6), às 17h, os desembargadores federais Messod Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues tomarão posse como ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A cerimônia será transmitida pelo canal do STJ no YouTube e pela TV Justiça. Entre outras autoridades, a sessão terá a presença do presidente Jair Bolsonaro.

Para quem for acompanhar presencialmente, o tribunal recomenda a utilização de máscara de proteção facial, nos termos da Resolução STJ/GP 27/2022.

Os profissionais de imprensa que não realizaram o credenciamento prévio até segunda-feira (5) ainda podem se credenciar diretamente no local da posse, no Edifício dos Plenários do STJ. Estão dispensados do credenciamento específico os profissionais de imprensa que já tiverem a credencial permanente do STJ ou da Presidência da República.

Messod Azulay Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), e Paulo Sérgio Domingues, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), serão empossados, respectivamente, nas vagas abertas com a aposentadoria dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho, em dezembro de 2020, e Nefi Cordeiro, em março de 2021.

Os novos ministros foram escolhidos pelo presidente da República em lista formada pelo Pleno do STJ em 11 de maio. No dia 22 de novembro, o Senado aprovou a indicação, e a nomeação foi publicada pelo Diário Oficial da União no dia 24.

Com informações do STJ