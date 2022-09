Marina Silva declarou apoio político ao candidato Lula à Presidência da República

Marina Silva, na manhã desta segunda feira (12/09), formalizou apoio ao candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e, desta maneira, afastou rumores sobre supostos rompimentos entre ambos. Segundo Marina, há riscos à democracia que precisam ser evitados. Marina denominou seu apoio a Lula firmando sua independência e registrando que Bolsonaro e a semente maléfica do Bolsonarismo devem ser derrotados.

Marina destacou que houve um retrocesso na questão ambiental na era Bolsonaro e que é preciso restabelecer a defesa da democracia. Nesse contexto, Marina destacou que ela e o ex-Presidente Lula, afora a distância política, sempre tiveram boas relações pessoais.

Denominou o momento de encontro político e programático que, na sua ótica, revolve a um quadro grave da política do país. Marina, que já foi Ministra do Governo Lula, ocupou a pasta do Meio Ambiente. Rompeu com o PT, e desde 2015, conseguiu o registro de seu novo partido político, a Rede Sustentabilidade.