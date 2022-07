Manaus sediará pela primeira vez o encontro nacional do Copeje, no mês de novembro

Uma comitiva de desembargadores eleitorais do Estado se reuniu na manhã da última segunda-feira (18/7) com o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Flávio Pascarelli, para anunciar a realização do IX Encontro Nacional do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral (Copeje), que ocorrerá nos dias 4 e 5 de novembro, na capital amazonense. Será a primeira vez que o evento acontecerá em Manaus e também na região Norte do País, conforme integrantes da comitiva.

De acordo com o desembargador eleitoral do Amazonas Luís Felipe Medina, será um evento que envolverá a participação de membros dos Tribunais Regionais Eleitorais de todo o Brasil, juristas e pesquisadores da área do Direito Eleitoral, além de integrantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “O encontro nacional também terá a outorga de medalhas, possui, ainda, um caráter acadêmico com palestras, mesas-redondas e debates; e, muito provavelmente, tenhamos a presença de ministros do TSE no encontro nacional”, comentou.

No ano passado, o encontro foi realizado em Vitória, no Espírito Santo, e contou com a participação do ministro Luís Roberto Barroso, que presidia, à época, o TSE, na abertura oficial dos trabalhos.

Para o evento deste ano, em Manaus, o desembargador eleitoral Luís Felipe Medina disse, ainda, que será realizado no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), com o lançamento da Revista Anual de Jurisprudências dos Tribunais Regionais Eleitorais. “O encontro já teve oito edições e, após uma votação, conseguimos trazer para Manaus, que sediará pela primeira vez, inclusive é algo inédito na região Norte, esse importante evento”, salientou o desembargador, citando que na votação, estavam cidades como São Paulo (SP), Porto Alegre (RS) e Palmas (TO).

Medina enfatizou que o evento é aberto ao público e vai ser voltado para a comunidade acadêmica, com aprofundamento de discussões relacionadas às temáticas atuais do Direito Eleitoral e democracia.

Também integraram a comitiva do TRE/AM que visitou a Corte Estadual de Justiça os desembargadores eleitorais Fabrício Marques, Pedro Ribeiro, Kon Wang. Nos próximos meses serão prestadas mais informações em relação ao encontro nacional nos canais institucionais de comunicação do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral.

Fonte: Asscom TJAM