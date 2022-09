Manaus sediará Curso Introdutório à Arbitragem em outubro

No próximo mês, Manaus sediará o Curso Introdutório à Arbitragem CIArb CSP® 2022, em formato híbrido, marcado para os dias 13 e 14 de outubro, das 8h30 às 18h. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Flávio Pascarelli, participará da abertura do evento, que presencialmente ocorrerá no Auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE/AM), na avenida Efigênio Salles, 1155, bairro do Aleixo, zona Centro-Sul.

O juiz de Direito Gildo Alves de Carvalho Filho, titular da 8.ª Vara de Família da Comarca de Manaus, coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos (Nupemec) do TJAM e presidente do Fórum Nacional da Mediação e Conciliação (Fonamec) também participará do evento como um dos palestrantes.

No primeiro dia do curso serão ministradas palestras, em formato híbrido, por profissionais da arbitragem brasileiros e internacionais. Já o segundo dia será de caráter prático, somente em português e para os presentes no auditório.

O curso é resultado de uma parceria entre CIArb North America, CIArb Brazil Branch e University of Miami Law School, com apoio do Curso Prático de Arbitragem (CPA), e faz parte do Programa de Capacitação Profissional – Versão 2022.

Os interessados podem inscrever-se no endereço https://forms.gle/bGi8o2WPKtaAgzri7; para o evento online a inscrição é gratuita e pode ser feita até 9 de outubro; para participação presencial, as inscrições são limitadas, com pedido de doação simbólica.

Segundo a organização, para uma melhor abordagem dos temas dos painéis do primeiro dia e para a dinâmica do segundo dia, solicita-se que as pessoas que forem fazer a inscrição respondam as perguntas que surgirem durante o procedimento, antes de finalizarem o registro.

