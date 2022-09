Lula e Marina Silva ensaiam reaproximação com a bandeira ambiental

Depois de muitos anos, a convite de Lula, Marina Silva se encontrou com o candidato a presidência da República. Segundo o noticiado por Luís Inácio Lula da Silva, Marina teria apresentado propostas para um Brasil mais sustentável, mais justo e que “volte a proteger o meio ambiente”. Marina é candidata a deputada federal por São Paulo, mas, até então, não houve declaração de apoio público ao ex-presidente.

Lula, no entanto, já havia realizado acenos a Marina nas últimas semanas. Aqui em Manaus, no último dia 31 de agosto, no Museu da Amazônia, Lula afirmou que tem respeito e admiração pela ex-aliada. Mas há progresso nessa relação: há encontro programado entre Lula e Marina Silva em coletiva de imprensa marcada para o dia de amanhã, as 11:00 horas em São Paulo.