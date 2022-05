Lista de aprovados no concurso da DPE-AM é publicada

Manaus/AM – A lista de aprovados no concurso público da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) foi publicada. O certame é para o quadro de servidores auxiliares que vão atuar no Polo do Médio Madeira, com sede no município de Manicoré.

As provas do certame foram realizadas em fevereiro deste ano e o órgão disponibiliza vagas para os cargos de Assistente Técnico de Defensoria e vagas para Analista Jurídico de Defensoria.

Para Assistente Técnico o salário é de R$ 4.051,91 e para Analista Jurídico, o vencimento é de R$ 6.883,29.

Confira abaixo o documento com a lista completa dos aprovados: