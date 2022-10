Líderes mundiais se aproximam do Brasil após vitória de Luiz Inácio Lula da Silva

Os presidentes da França, Estados Unidos, Argentina, Cuba e Venezuela e o alto representante da União Europeia para Assuntos Exteriores parabenizaram o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva após a proclamação dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral, e reafirmaram a intenção de estreitar laços com o Brasil. A Casa Branca, de Joe Biden, reconheceu oficialmente o presidente eleito.

A Casa Branco de Biden emitiu uma nota em que o presidente americano reconhece a eleição de Lula. “Envio meus parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva por sua eleição para ser o próximo presidente do Brasil após eleições livres, justas e críveis”, firmou Biden em sua mensagem ao petista.

Na sequência, o presidente da França Emmanuel Macron, declarou que a vitória de Lula “dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países”, postou Macron em suas redes sociais.

Noutro giro, Josep Borrel, Alto representante da União Europeia para Assuntos Exteriores, igualmente reconheceu o resultado das eleições brasileiras e destacou que Lula venceu essas eleições de forma ‘pacífica e bem organizada’. Estou ansioso para trabalharmos juntos e avançar as relações entre a União Europeia e o Brasil com seu governo e com as novas autoridades do Congresso e do Estado, destacou a autoridade.