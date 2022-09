Lei que obriga plano a cobrir tratamento fora do rol da ANS é sancionada

A lei que obriga planos a cobrirem tratamentos fora do rol da ANS (Agência Nacional da Saúde) foi sancionada, nesta quarta-feira (21), pelo presidente Jair Bolsonaro.

Com a mudança, o chamado rol taxativo da ANS que determina que os planos só precisam cobrir o que está na lista (que possui 3.368 itens) é derrubado. Com a nova lei, há o restabelecimento do rol exemplificativo.

Na cobertura exemplificativa, os planos de saúde não irão se limitar a cobrir apenas o que está na lista da ANS, que agora passa a ser usada como referência para os tratamentos.

Segundo o PL, em caso de tratamento fora do rol da ANS, o plano irá cobrir mediante comprovação científica, a recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS e que seja reconhecido por alguma agência internacional.