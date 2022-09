LATAM implementa novas regras sobre transporte de animais no porão do avião

Para a segurança dos animais, uma nova alteração da LATAM proíbe o transporte no porão do avião de cães e gatos que possuem a cabeça achatada e o focinho curto (branquicefálicos), isto porque esses animais possuem maior dificuldade respiratória devido suas narinas estreitas, via aérea encurtada e traqueia estreita, com maior risco de vida durante o transporte, bem como a proibição de raças de animais que tem comportamento considerado perigoso. A mudança passou a valer desde o dia 1° de setembro. Nessa lista, encontram-se as raças Chow Chow, Lhasa Apso, Shitzu e Pug. Os animais só poderão ser transportados na cabine da aeronave, no entanto, devem atender às condições impostas pela empresa para a autorização do transporte.

Já existia uma lista com a proibição dessa raças, mas a mudança ocorreu para incluir mestiços. “Não será mais permitido o transporte de animais mestiços branquicefálicos se essa condição estiver indicada no atestado veterinário, ou seja, se o atestado emitido pelo veterinário indicar que a raça é o cruzamento de raças banquicefálicas, não serão aceitos no transporte. Além disso, a fim de padronizar o serviço oferecido por cargas para o transporte de animais de estimação no porão em todo as as rotas, o tempo de conexão permitido é estendido para 7 horas. E para itinerários com voos domésticos no Brasil o tempo de antecedência para solicitar o serviço é aumentado para 30 dias”, disse a empresa.

Segundo as novas regras, para viajar com seu pet a bordo do avião, o seu amiguinho deve pesar até 7 Kg, somado ao peso da caixa de transporte, desde que as rotas sejam habilitadas, e somente é permitido se houver assentos disponíveis na cabine da aeronave.

Raças Consideradas Perigosas

Para a Latam, são os animais da raça Bull Terrier, Bulldog Americano, American Bully, Akita in, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Karabash, Rottweiler e Tosa Japonês.

Raças Branquicefálicas e consideradAs perigosAs

Staffordshire Terrier Americano (Amstaff), Staffordshire Bull Terrier inglês (Staffi), Pitbull Terrier Americano, Boxer, Bullmastiff, Dogo de Burdeos, Mastin Napolitano, Presa Canário.

Raças braquicefálicas

Affenpinscher, Boston Terrier, Bulldog (todas as raças), Cane Corso ou Mastim Italiano, Chow Chow, Toy Spaniel Inglês, Griffon de Bruxelas, Chin (Spaniel) Japonês, Lhasa Apso, Mastim Inglês, Pequinês, Pug ou Carlino (todas as raças), Shar Pei, Shih Tzu, Spaniel tibetano.

Gatos não permitidos

Burmês Americano, Himalaio, Persa (todos os tipos), Shorthair Exótico