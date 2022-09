TST fica em primeiro lugar no ranking da transparência do CNJ

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e o Tribunal Superior do Trabalho (TST) ficaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente, no Ranking da Transparência do Poder Judiciário de 2022 na avaliação referente aos conselhos e tribunais superiores. Nesta sexta-feira (16), o presidente do TST e do CSJT, ministro Emmanoel Pereira, recebeu o troféu da premiação.

Compromisso

Para o presidente, o resultado é um reflexo do trabalho contínuo que o CSJT e o TST vêm aplicando para ser referência na Justiça do Trabalho e no Poder Judiciário. “A transparência tem sido uma das prioridades contínuas dos órgãos, e, desde o dia em que assumi a Presidência, tenho tido o compromisso de levar a transparência como um dos pilares da minha gestão”, afirmou.

Aperfeiçoamento

A premiação foi chancelada pela Comissão Permanente de Eficiência Operacional, Infraestrutura e Gestão de Pessoas, coordenada pelo conselheiro Vieira de Mello Filho, ministro do TST. Segundo ele, o ranking, realizado pelo quinto ano consecutivo, é o mais importante instrumento para o aperfeiçoamento da gestão dos órgãos da Justiça brasileira. “Ele estimula os órgãos do Poder Judiciário a disponibilizarem suas informações de forma mais clara e padronizada à sociedade, tornando mais fácil o acesso aos dados dos conselhos e tribunais”, disse.

A novidade desta edição é a implementação do prêmio por categoria, conforme o segmento da Justiça. Os itens avaliados foram distribuídos em dez temas, com perguntas que buscam identificar, por exemplo, se os órgãos dão publicidade às informações sobre os objetivos estratégicos, calendários de sessões, metas e indicadores, licitações e contratos, entre outros.

Fonte: Asscom TST