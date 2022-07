Justiça do RJ recebe denúncia contra madrasta acusada de envenenar enteados

O juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, da 3ª Vara Criminal da Capital, recebeu, ontem (11/7), denúncia contra Cíntia Mariano Dias Cabral, madrasta suspeita de envenenar os enteados Fernanda e Bruno Cabral. Bruno, de 16 anos, sobreviveu à tentativa de homicídio qualificado registrada em maio, mas a irmã, então com 22 anos, morreu em 28 de março, depois de permanecer 13 dias internada.

De acordo com o Ministério Público, a denunciada praticou o crime previsto no art. 121, § 2º, III, na forma do art. 14, I, contra a vítima Fernanda, e o crime previsto no art. 121, § 2º, III, na forma do art. 14, II, contra a vítima Bruno, ambos na forma do art.69, todos do Código Penal.

“A denúncia expôs, com clareza, os fatos criminosos e todas as suas circunstâncias. Consta ainda a qualificação da denunciada e a precisa tipificação dos crimes imputados”, ressaltou o magistrado.

Na decisão, o juiz Alexandre Abrahão decretou ainda a prisão preventiva de Cíntia Mariano. O magistrado explicou que, no curso da instrução investigatória, foi decretada a prisão temporária objetivando melhor auxiliar a autoridade policial e seus agentes. “A prisão, tal como externado, faz-se necessária ante a ótica concreta de lesão à garantia da ordem pública, especialmente avalizada quanto às testemunhas que serão futuramente ouvidas na presente relação processual e à repugnância causada na sociedade quando os presentes fatos vieram à tona”, completou.

Processo nº: 0128915-93.2022.8.19.0001

Fonte: Asscom TJRJ