Justiça de Lábrea homologa acordo de R$ 255 mil pondo fim a processos de mais de 12 anos

A Vara do Trabalho de Lábrea, no interior do Amazonas, realizou audiência de conciliação em três processos, dos quais dois já se encontravam em fase de execução, quando já existe condenação da Justiça do Trabalho, mas ainda não houve o pagamento do que foi definido em juízo. A audiência, ocorrida no dia 4 de outubro, foi conduzida pelo titular da VT de Lábrea, juiz do trabalho Alexandro Silva Alves, e totalizou o valor de R$ 255.675,00.

Dois processos solucionados com o acordo são do ano de 2009. Em setembro de 2022, houve a realização de leilão e arrematação de um bem imóvel penhorado em um dos processos envolvidos. Após o ajuizamento de embargos de terceiros, o juiz titular da VT de Lábrea entendeu oportuno a marcação de uma audiência para tentativa de conciliação entre todos os interessados em ambos os processos.

A conciliação entre as partes colocou um ponto final nas demandas trabalhistas que já duravam mais de 12 anos. A audiência ocorreu de forma virtual e contou com a presença dos embargantes, do arrematante, e da executada com os respectivos advogados. Com informações do TRT-11

Número dos processos: 0013600-44.2009.5.11.0551, 0013700-96.2009.5.11.0551 e ET 0000169-83.2022.5.11.0551.