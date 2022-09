Juiz é repreendido por andar em carro com propaganda política na Bahia

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Roberto Maynard Frank, repreendeu na tarde de ontem (28) a conduta do juiz Eleitoral Pedro Godinho, que chegou ao Tribunal com um carro adesivado de propaganda política em favor do candidato ao governo da Bahia, ACM Neto.

Ao repudiar a conduta, Frank fez menção ao princípio da moralidade, imparcialidade e pelo zelo a imagem do tribunal, considerando o art. 135/22 do CNJ, que dispõe sobre as condutas e procedimentos dos magistrados e tribunais no período eleitoral.

Em seu discurso, o presidente afirmou que os magistrados devem adotar postura especialmente voltada a estimular a confiança social acerca da idoneidade e credibilidade do processo eleitoral brasileiro.

O presidente determinou a retirada imediata do veículo do estacionamento do TRE/BA. Envergonhado, Godinho se desculpou e afirmou que o carro não era de sua propriedade.