Jefferson confunde liberdade de expressão com liberdade criminosa de agressão diz Moraes

O Ministro do TSE, Alexandre de Moraes, em repúdio à conduta de Roberto Jefferson, ex deputado que está em prisão domiciliar e, que em tese, teria violado uma das condições do benefício penal ao usar as redes sociais contra Cármen Lúcia, ofendendo-a, soltou nota em que condena o comportamento, denominando-o de misógino, ao tempo em que delibera e comunica que tomará providências constitucionais necessárias para combater a intolerância. Moraes critica o uso falso do argumento daqueles que invocam o direito da “liberdade de expressão” para camuflar infracções penais e praticam uma criminosa “liberdade de agressão”.

A utilização de agressões machistas e misóginas demonstra a insignificante estatura moral e intelectual daqueles que, covardemente, se escondem no falso manto de uma inexistente e criminosa “liberdade de agressão” que jamais se confundirá com o direito constitucional de liberdade de expressão que, no Brasil e nos países civilizados, não permite sua utilização como escudo protetivo para a prática de todo tipo de infrações penais.

Moraes promete que o exemplo de coragem, competência e honradez da Ministra Cármen Lúcia permanecerá servindo de guia para o Tribunal Superior Eleitoral. exercer, com respeito e serenidade, sua missão constitucional de defesa da Democracia e do sistema eleitoral.