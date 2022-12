Jatinho do cantor Wesley Safadão é bloqueado pela justiça

A Justiça do Paraná determinou na quinta-feira, 22, a apreensão do jatinho do cantor Wesley Safadão avaliado em R$37 milhões.

A defesa do forrozeiro alega que Safadão sofreu um golpe quando realizou as negociações com o empresário Francisley Valdevino, conhecido como ‘Sheik dos Bitcoins’.

Segundo a PF, o empresário lidera esquema de fraude que envolve pirâmide financeira com comercialização de criptomoedas e está preso desde novembro.

Em nota, a assessoria da ‘WS Shows’ comentou que também foi vítima dessa operação.

“Buscando antecipar notícias e afastar indevidas conclusões sobre o caso, esclarecemos que os sócios da WS Shows também acreditaram ser uma boa oportunidade de negócio, e assim que identificaram fragilidades, correram atrás de desfazer tudo, conseguindo minimizar o prejuízo investindo mais dinheiro com a compra do avião, inclusive pegando financiamento com o Banco do Brasil S/A. A WS Shows foi surpreendida com a recente decisão que determinou o bloqueio do jato, porém já está nas mãos da Justiça para que tudo seja resolvido da melhor e mais justa forma”.